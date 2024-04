Beschäftigung Nur wenig Frühjahrsbelebung am Bonner Arbeitsmarkt

Im April 2024 ist die Arbeitslosigkeit in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis leicht zurückgegangen. Aber: „Die Frühjahrsbelebung hat sich im Vergleich zum Vormonat etwas abgeschwächt“, stellt Anja Schmiedeke, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg, fest. Die Arbeitslosenquote bleibt im Agenturbezirk im Monatsvergleich bei einem Wert von 6,1 Prozent. Allerdings stünden die Chancen für die 15- bis 25-Jährigen weiterhin gut, eine Stelle zu finden. „Denn die Unternehmen in der Region haben auch großes Interesse an jungen Menschen, die bald von der Schule abgehen und noch eine Ausbildung suchen“, so Schmiedeke. Dies zeige sich an der weiter deutlich steigenden Zahl an ausgeschriebenen Ausbildungsplätzen in diesem Monat. So verzeichnete die Agentur für Arbeit Bonn 3824 junge Männer und Frauen, die an einem Ausbildungsplatz interessiert sind. Dies sind 10,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Demgegenüber wurden 4139 Ausbildungsplätze gemeldet. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 21,2 Prozent.