Für Hochwasser-Betroffene : Örtliche Banken bieten zinslose Kredite für den Wiederaufbau

Eine Person zählt Geldscheine. Foto: Monique Wüstenhagen

Bonn Verschiedene Geldinstitute in der Region bieten nach der Unwetterkatastrophe zinsfreie Soforthilfen für betroffene Unternehmen und Privatleute in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro an. Die Kreissparkasse Köln organisiert mobile Filialen in Hochwassergebieten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einige Geldinstitute haben nach der Unwetterkatastrophe zinsfreie Kredite für Betroffene in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro angekündigt. Die Kreissparkasse Köln organisiert mobile Filialen in Hochwassergebieten im Rhein-Sieg-Kreis und im Bergischen Land, um die Menschen vor Ort mit Bargeld zu versorgen.

■ Sparkasse Köln-Bonn

Bei der Sparkasse Köln-Bonn können Unwetter-Betroffene zinsfreie Kredite von 2500 Euro bis 80.000 Euro beantragen. Wie das Institut mitteilte, kann die Soforthilfe schnell und unbürokratisch in Anspruch genommen und nach dem Schadensausgleich durch die Versicherung zurückgezahlt oder reduziert werden.

■ Kreissparkasse Köln

Die Kreissparkasse Köln hat ein Sonderkreditprogramm über 100 Millionen Euro für Privatleute und eines in Höhe von 25 Millionen für betroffene Firmen angekündigt. Außerdem hat das Institut nach eigenen Angaben mobile Filialen in den Hochwassergebieten eingerichtet, um die Menschen mit Bargeld zu versorgen. Dort könnten auch Kunden anderer Banken kostenlos Geld abheben, teilte die Kreissparkasse Köln am Mittwoch mit. An folgenden Standorten sind die mobilen Filialen montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr im Einsatz:

▶ Rheinbach (vor dem Rathaus)

▶ Swisttal-Heimerzheim (Höhenring 101)

▶ Leichlingen (vor der Filiale)

▶Untereschbach (neben der Filiale)

Die Kreissparkasse weist darauf hin, dass die mobilen Bankfilialen deshalb ihre üblichen Standorte vorerst nicht anfahren können und bittet um Verständnis.

■ Deutsche Bank und Postbank

Die Institute Deutsche Bank und Postbank haben ein Hilfsprogramm in einer Gesamthöhe von 300 Millionen Euro für Unternehmen und Selbstständige (100 Millionen Euro) sowie Privatpersonen (200 Millionen Euro), die durch das Hochwasser betroffen sind, gestartet. Der Zinssatz soll bei 0,01 Prozent pro Jahr liegen, hieß es in einer Pressemitteilung.