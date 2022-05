Arbeitsmarktzahlen im Mai : Offene Stellen bleiben in Bonn und der Region unbesetzt

Bonn Trotz des Kriegs in der Ukraine sinkt die Arbeitslosigkeit, sowohl regional als auch bundesweit. Aber Arbeitgeber sind dennoch verunsichert.

Wie Stefan Krause, Leiter der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bonn, am Dienstag berichtete, ist sie damit auf den niedrigsten Wert seit 2019 gefallen, dem Jahr vor der Corona-Pandemie. „Der Stellenbestand ist weiterhin sehr hoch. Der Zugang von neuen Stellenangeboten ist in diesem Monat jedoch ebenfalls gesunken. Dies deutet auf eine Verunsicherung der Arbeitgeber hin“, erklärte Krause. Die Unternehmen würden offene Stellen deshalb nicht so schnell besetzen, sie blieben aber bei der Arbeitsagentur als solche gemeldet.

Auch in Nordrhein-Westfalen ging die Arbeitslosigkeit erneut zurück. Stichtag 12. Mai waren 637 813 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf berichtete. Das waren 1,2 Prozent weniger als im April. Die Quote sank auf 6,5 Prozent (April: 6,6), im Bund lag sie bei 4,9 Prozent. Im Mai 2021 hatte die Quote in NRW noch bei 7,5 Prozent gelegen. Laut Regionaldirektion ist es in dem Bundesland die zweitniedrigste Arbeitslosenzahl in einem Mai seit 1992. Nur im Mai 2019 lag sie noch darunter. „Unser Arbeitsmarkt zeigt sich robust im Umgang mit Herausforderungen, das ist eine positive Nachricht für uns in NRW“, sagte Regionaldirektions-Chef Torsten Withake.