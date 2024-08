Interview mit Koelnmesse-Geschäftsführer Oliver Frese „Die Stimmung ist schon hervorragend“

Interview | Köln · Am Mittwoch ist die weltweit größte Computer- und Videospielmesse, die Gamescom, in Köln gestartet. Koelnmesse-Geschäftsführer Oliver Frese sieht im Thema Games und Demokratie einen wichtigen Trend in diesem Jahr.

21.08.2024 , 20:26 Uhr

Computerspieler sitzen vor Bildschirmen bei der weltweit größten Videospielmesse Gamescom. Foto: dpa/Oliver Berg