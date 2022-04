Veranstaltung von GA und IHK : Online-Podium mit NRW-Landtagskandidaten

Bonn Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg veranstaltet am Dienstag, 26. April, in Kooperation mit dem General-Anzeiger eine Podiumsdiskussion zur NRW-Landtagswahl. Rede und Antwort stehen Politikerinnen und Politiker, die sich bei der Landtagswahl in Bonn oder dem Rhein-Sieg-Kreis um ein Mandat bewerben.

Welche Rolle spielt die Landespolitik, wenn in Bonn die Autos im Stau stehen, der öffentliche Nahverkehr und die Radwege-Situation zu wünschen übrig lassen? Wie kann Nordrhein-Westfalen Unternehmen in Zeiten steigender Ernergiepreise auf dem Weg in eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Zukunft unterstützen? Welche Rolle spielen dabei die im internationalen Vergleich hohen Auflagen? Und wie gelingt es, mehr Schüler für die duale Ausbildung zu begeistern und Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Um Antworten auf diese und andere Fragen geht es am Dienstag, 26. April, ab 18 Uhr bei einer virtuellen Podiumsdiskussion zur NRW-Landtagswahl, die von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg in Kooperation mit dem General-Anzeiger veranstaltet wird. Die Diskussion kann unter ga.de/nrwpodium live verfolgt werden. Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten können dort live im Chat gestellt werden. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich.