Flugausfall während der Pandemie : Opodo soll Kunden aus Königswinter entschädigen

Bonn Das Buchungsportal Opodo soll ein Ehepaar aus Königswinter für einen coronabedingt ausgefallenen Flug entschädigen. Das Bonner Landgericht teilte am Dienstag eine erstinstanzliche Rechtsauffassung.

Das Reiseportal Opodo ist kein Reiseveranstalter, sondern tritt nur als Vermittler zwischen Anbieter und Kunden auf. Eine Tatsache, die vielen Kunden allerdings erst dann klar wird, wenn einmal etwas schief geht. So ging es auch einem Ehepaar aus Königswinter, das die Kosten für einen Südafrika-Flug zurückwollte, der wegen des Corona-Lockdowns im April 2020 ausgefallen war. Opodo verweigerte die Erstattung des Ticketpreises für den Flug von Johannesburg nach Frankfurt mit dem Hinweis man sei ja nur der Vermittler, und so mögen sich die Kunden das Geld bitte von der Fluggesellschaft zurückholen. Das ging allerdings nicht mehr, da die südwestafrikanische Gesellschaft Air Namibia inzwischen nach finanziellen Problemen aufgelöst worden war.

Daraufhin verklagten die Eheleute das Buchungsportal und das Amtsgericht Königswinter sprach den Klägern in seinem Urteil vom 23. Juli 2021 die Erstattung des vollen Kaufpreises in Höhe von 2300 Euro zu. Opodo müsse den Ticketpreis erstatten, weil auf der Buchungs-Webseite ein klarer Hinweis darauf fehle, dass man nur als Vermittler handele. Das sei aber eine Voraussetzung, um bei gerechtfertigten Ansprüchen im Zweifelsfall auf die Fluggesellschaften verweisen zu dürfen. Gegen die erstinstanzliche Entscheidung ging Opodo in Berufung und am Dienstag trafen die Parteien vor dem Bonner Landgericht erneut aufeinander.