Nach dem Corona-Hoch Paketbranche schrumpft Richtung Normalniveau

2022 arbeiten rund 257.800 Menschen in der KEP-Branche. Das sind zwar 8200 weniger als im Vorjahr. Aber das Beschäftigungsniveau liegt mit einem Plus von 13.200 Beschäftigten deutlich über dem Vor-Corona-Niveau von 2019, so Esser. Der oft vermittelte Eindruck, dass die Branche überproportional mit kleinen Subunternehmern arbeite, sei falsch. Der Anteil der Kleinstunternehmen sei geringer als in anderen Branchen.