Spuren der Corona-Krise : Pandemie bremst Binnenschiffe auf dem Rhein

Bonn Die Pandemie hat auf dem Rhein deutlich sichtbare Spuren hinterlassen. Auf dem Rhein ging die Menge transportierter Güter 2020 um 7,5 Prozent zurück. Der Mittelrhein wird bis 2031 ausgebaut.

Schiffe stauen sich vor geschlossenen Schleusentoren, weil die Beschäftigten mit dem Coronavirus im Bett liegen. Frachter können nicht entladen werden. Lieferketten geraten durcheinander. Ein Horrorszenario für die deutsche Wirtschaft, auf das die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in Bonn deshalb im Frühjahr 2020 nach ersten Meldungen über die Covid-19-Infektion mit Notfallplänen reagiert hat. Unter anderem wurde der Schleusenbetrieb an Mosel, Neckar und Main zeitweise nachts eingestellt, um Personalstunden zu sparen. Eingetreten ist das Horrorszenario nicht. „Wir hatten keine nennenswerten Personalausfälle durch das Virus“, sagt Marcus Erdmann, der den operativen Betrieb der bundesdeutschen Schifffahrtsstraßen verantwortet.

Unterbrochene Lieferketten

Damit wird aber bereits jetzt deutlich: Der Rückgang ist vor allem durch unterbrochene internationale Lieferketten im Frühjahr und durch stillstehende Bänder etwa in der deutschen Automobilindustrie verursacht. Diese hatten wiederum einen Rückgang beispielsweise bei den Importen von Eisenerz zur Folge. Entwickelte sich der Güterverkehr auf dem Rhein damit nach Erdmanns Worten „durchwachsen bis mager“, so war die Situation in der Personenschifffahrt durch die behördlichen Einschränkungen „absolut prekär“. Die oftmals kleinen Betriebe kämpften mit Rückgängen von 82 Prozent. Nach der Zwangspause im Frühjahr endete die Saison bereits im Oktober. Besonders deutlich sieht man dies an der einzigen deutschen Schleuse am Oberrhein bei Iffezheim. Wurden dort 2019 insgesamt 2961 Fahrgastschiffe geschleust, so waren es 2020 nur 545 Passagen. Und die Einschränkungen im Reiseverkehr bedeuten auch für das erste Halbjahr 2021 wohl einen weitgehenden Einnahmeausfall. Zumindest bis Mitte Mai sind keine Flussreuzer und Ausflugsdampfer unterwegs.