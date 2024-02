Günstigere Alternativen Wie Parfüm-Duplikate einer ganzen Branche schaden

Die sozialen Netzwerke sind voll von ihnen: Duftzwillingen. Einfach auf Instagram oder TikTok in die Suchleiste #parfumdupes eingeben und schon tauchen dutzende Videos auf, in denen teure Marken-Parfüms mit ihren angeblichen Duftzwillingen verglichen werden. Daher auch der englische Begriff „Parfum Dupes“, was auf Deutsch „Parfüm Duplikate“ bedeutet. Loris ist einer der Parfüm-Hersteller, der besonders häufig auf den Plattformen erwähnt wird. Das Unternehmen stellt seit 2006 in einer Fabrik in der Türkei „günstige Alternativen“ zu teuren Parfüms her, wie es auf der Webseite selbst schreibt. „Wir haben in Deutschland 70 Filialen und möchten 2024 noch 30 weitere eröffnen“, sagt Marketingleiter Mustafa Cinar.