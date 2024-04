Passivhaus mit wenig Energiebedarf Familie in Bornheim lebt in einem Haus ohne herkömmliche Heizung

Im Keller von Familie Köhler sieht es ähnlich aus wie vermutlich in vielen deutschen Kellern. Dort gibt es unter anderem einen Waschraum, ein Gästezimmer und eine kleine Werkstatt. Auch die Steuerung der Solaranlage und ein dazu passender Speicher sind hier untergebracht. Wer allerdings – wie in so vielen Kellern vorhanden – nach einer Gastherme oder einem Öltank schaut, sucht vergeblich. Auch eine Wärmepumpe ist im oder am Haus nicht zu sehen. Denn das Paar hat sich dazu entschieden, in seinen Neubau keine konventionelle Heizung einzubauen. Das ist möglich, weil es sich bei ihrem neuen Eigenheim um ein sogenanntes Passivhaus handelt. Lediglich ein Holzofen im Wohnzimmer soll das Haus im Winter heizen.