Herbstumfrage der IHK Bonn/Rhein-Sieg : Personalmangel bedroht Aufschwung

Bonn Die Geschäftslage der Unternehmen in Bonn/Rhein-Sieg verbessert sich weiter. Aber die Situation ist sehr unterschiedlich. Auf die Stimmung drückt die Rohstoffkrise: Die Erwartungen der Wirtschaft sinken.

IHK-Präsident Stefan Hagen hob am Dienstag die „positiven Signale“ bei der Beschäftigung hervor. 25 Prozent der Unternehmen wollen laut der Umfrage wieder mehr Personal einstellen, in der Industrie sind es sogar mehr als 40 Prozent. Entsprechend ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum September 2020 im Bezirk der Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg schon um fast acht Prozent gesunken. In der Stadt Bonn betrug die Arbeitslosenquote zuletzt 7,4 Prozent, im Rhein-Sieg-Kreis 5,5 Prozent. Beunruhigend ist dagegen, dass laut IHK 40 Prozent der offenen Stellen nicht besetzt werden können, weil es an geeigneten Bewerbern mangelt. Das gilt insbesondere in der Industrie, in der Logistik und in der IT-Branche, wie Hagen erläuterte.