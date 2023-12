GA-Serie „Älter werden“ So finden Sie ein Pflegeheim in Bonn und der Region

Wohl niemand verlässt gern sein Haus oder seine Wohnung, um dauerhaft in ein Pflegeheim zu ziehen. Manche sorgen vor, indem sie in eine Einrichtung wechseln, die auch betreutes Wohnen anbietet, wo sie im Fall späterer Pflegebedürftigkeit voll versorgt werden können. Aber die Suche nach einem geeigneten Platz kann länger dauern, und nicht immer hat das Wunsch-Pflegeheim sofort ein freies Zimmer. Pflegebedürftige und die Angehörigen machen sich oftmals auch Sorgen, ob sie sich die Unterbringung in einem Heim überhaupt leisten können. Hier einige Tipps, die bei der Suche helfen sollen.