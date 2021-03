Bonner Verband: Unternehmensberater warnen vor Pleitewelle : Pleitewelle schon ab Mai oder Juni möglich

Leere am Checkin-Bereich des Düsseldorfer Flughafens: Dienstreisen sind durch die Corona-Pandemie fast vollständig eingestellt worden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn Nach deutlichen Einbußen rechnen die deutschen Unternehmensberater in diesem Jahr wieder mit steigenden Umsätzen. Ein Grund: Viele Unternehmen dürften Hilfe bei der Sanierung oder Restrukturierung benötigen, wenn die Staatshilfen auslaufen.

Unternehmensberater wissen um den Zustand der Wirtschaft wie kaum ein anderer Berufszweig. Sie kennen die Bilanzen der Firmen, sprechen mit den Managern. Für sie ist klar: Die Corona-Pleitewelle kommt noch. „Die Frage ist nur noch: Wann?“, sagte Ralf Strehlau, Präsident des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater (BDU) mit Sitz in Bonn gestern.

Erst nach der Bundestagswahl

Laut Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) umfasst die Branche in Deutschland rund 25 000 Unternehmen, darunter etwa 21 000 Klein- und Einzelfirmen mit weniger als einer Million Euro Jahresumsatz. Insgesamt sind laut Verbandsangaben rund 230 000 Menschen in den Beratungsfirmen beschäftigt. Die wichtigsten Kunden sind Unternehmen aus der Energie- und Wasserversorgung gefolgt von Telekommunikation und Informationstechnologie. sd

Der Branchenvertreter rechnet mit „exponentiellem Wachstum“ der Firmeninsolvenzen in Folge der Corona-Krise. Die Welle erwartet er entweder im Mai/Juni, „wenn die Gespräche der Unternehmen mit ihren Banken anstehen“. Aber Strehlau hält es nach eigener Aussage auch für möglich, dass aus politischen Gründen durch weitere staatliche Auffangmaßnahmen die Insolvenzen auf die Zeit nach der Bundestagswahl in diesem September verschoben werden sollen. Bis Ende April gelten noch Regeln nach dem Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz. Sie entbinden zahlungsunfähige Unternehmen von der Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen.

Neben der Digitalisierung sehen die Unternehmensberater auch die Sanierung von Unternehmen als maßgebliches Geschäftsfeld im laufenden Jahr. Die Beratung der vom Virus angeschlagenen Unternehmen dürfte sich lohnen. In diesem Bereich rechnen die Berater mit 15 Prozent mehr Umsatz in diesem Jahr. Insgesamt erwartet die Consulting-Branche ein Umsatzplus um neun Prozent. 2020 war laut BDU erstmals seit zehn Jahren der Umsatz zurückgegangen – um 3,2 Prozent auf 34,6 Milliarden Euro. Vor allem kleinere Beratungsfirmen hätten Einbußen verzeichnet, so der BDU.