Rekordjahre bei der Post sind vorbei DHL leidet unter schwächerem Welthandel

Die weltweite Konjunkturschwäche hinterlässt ihre Bremsspuren auch in der Geschäftslage bei DHL. Geringere Frachtvolumen mit niedrigeren Preisen belasteten genauso wie Wechselkurs- und Treibstoffkosteneffekte die Zahlen. Der Bonner Konzern, der immer noch stärker als Post bekannt ist, erwirtschaftete im dritten Quartal einem Umsatz von 19,4 Milliarden Euro, das waren 19,3 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Der Betriebsgewinn (Ebit) lag mit 1,4 Milliarden Euro um 32,4 Prozent unter dem Vorjahresquartal.„Es war nach den außergewöhnlichen Zahlen des Vorjahres klar, dass wir in diesem Jahr einen Rückschritt erleben würden“, sagte Finanzvorständin Melanie Kreis am Mittwoch in Bonn. DHL hat gerade in der Corona-Zeit durch die große Bedeutung des Versandhandels stark an Geschäft zugelegt.