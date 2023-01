Lockerung bei gesetzlichen Auflagen angestrebt : Post will weiter flächendeckend zustellen

Die Post will von der Hallig bis zur Zugspitze Briefe zustellen. Foto: picture alliance / Sebastian Kah/Sebastian Kahnert

Bonn Die Deutsche Post dementiert einen Bericht, in dem es heißt, dass sich der Konzern aus der flächendeckenden Zustellung von Briefen und Paketen zurückziehen will. Aber der Konzern strebt eine Änderung der gesetzlichen Auflagen an.