IT-Umstellung und Datenleck Für die Postbank geht ein Katastrophen-Jahr zu Ende

Die Farbe Gelb gilt gemeinhin als Warnfarbe. Eine Farbe, die sagt: Achtung, jetzt wird’s brenzlig! Dass die Postbank sich in Gelb hüllt, ist zwar nur ein Zufall, aber zu den Geschehnissen in diesem Jahr passt er nun mal außerordentlich gut. Das Jahr 2023 dürfte als eines der unrühmlichsten in die Geschichte der Postbank eingehen.