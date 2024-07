Nach Onlinebetrug Bonner kommt wochenlang nicht an sein Postbank-Konto

Merkwürdig, dachte sich Hannes Lambertz, als er sich an einem Mittwoch Ende Mai in seinem Postbank-Konto einloggen wollte. Alle Versuche waren vergeblich, die bisherigen Zugangsdaten funktionierten plötzlich nicht mehr. Er schickte dem Bonner Kreditinstitut eine Mail, in der er das Problem schilderte. Dann der Schreck: Mehrere Tage später erhielt er von der Bank die schriftliche Information, dass sich Unbefugte Zugang zu seinem Konto verschafft und sieben Geldbeträge abgebucht hatten.