Umstellung der IT-Systeme Postbank-Kunden beklagen wieder Probleme beim Onlinebanking

Auf der Facebook-Seite der Postbank machen Nutzer seit Wochen ihrem Ärger Luft. Unter jedem neu geposteten Beitrag der Bank finden sich jeweils um die 400 Kommentare. In den meisten davon üben die Kunden Kritik an ihrer Bank: „Ich stecke seit einer Stunde in der Warteschleife, nichts funktioniert online, auch Umbuchen von Tagesgeld auf Girokonto – nichts klappt mehr“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer berichtet, dass er jahrelang zufrieden mit der Postbank gewesen sei, die Überweisungen seien schnell gewesen, der Service gut. Doch nun habe er seit zwei Wochen kein Onlinebanking mehr und könne sich nicht in der neuen App anmelden, die die Bank eingeführt hat. Er kündigt an, demnächst sein Konto auflösen und die Bank wechseln zu wollen. Leser des GA berichten uns von ähnlichen Problemen: Wochenlang kein Zugang zum Onlinebanking und eine völlig überlastete Telefonhotline. Auch sei die Verbindung zum Teil nach langer Wartezeit einfach abgebrochen, schreibt ein Leser. Diese Beobachtung machen auch mehrere Facebook-Nutzer.