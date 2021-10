Bis 2023 : Postbank schließt keine Filiale in Bonn

Bonn Nach jetzigen Planungen will die Postbank keine Filiale im Bonner Stadtgebiet schließen. In Alfter werden allerdings nur noch bis Ende November Bankdienstleistungen angeboten.

Von den 200 Filialschließungen der Postbank (der GA berichtete) ist die Stadt Bonn nach jetzigen Planungen nicht betroffen. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte auf Anfrage des GA, dass in Bonn „derzeit keine Veränderungen an den Standorten der Postbank-Filialen oder deren Produkt- und Leistungsangebot geplant sind“. Was den Rhein-Sieg-Kreis und den Kreis Ahrweiler betrifft, blieb die Postbank in ihrer Auskunft eher verhalten. Sie werde zum jetzigen Zeitpunkt keine Aufzählung der Standorte veröffentlichen, die von den Schließungen betroffen sein werden. Abgesehen davon bestätigte das Unternehmen, in einer Filiale in Alfter die Bankdienstleistungen bis zum 30. November aus dem Sortiment zu nehmen.