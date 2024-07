Bundesrat verabschiedet neues Postgesetz Briefe der Deutschen Post kommen bald langsamer

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert gibt es neue Regeln für den Briefversand. Der Bundesrat hat am Freitag der Novelle des Postgesetzes zugestimmt. Der Bundestag hat die Reform bereits gebilligt, die 2025 in Kraft tritt. Damit soll die Briefzustellung auch künftig an sechs Tagen in der Woche sichergestellt werden. Gleichzeitig sollen die Briefpreise erschwinglich und deutlich unter dem europäischen Durchschnitt gehalten werden. Beides sei angesichts sinkender Briefmengen eine Herausforderung, heißt es bei der Bundesregierung.