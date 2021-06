Streit um Entlohnung von Pflegekräften : Privates Pflegeheim aus Hennef hadert mit der Pflegereform

Eine Pflegerin schiebt eine ältere Frau im Rollstuhl durch einen Flur in einem Seniorenzentrum. Foto: dpa/Christophe Gateau

Bonn Anders als vielfach angenommen sind die Löhne in der Pflegebranche in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Mit der Pflegereform will die Bundesregierung die finanzielle Situation des Pflegepersonals weiter verbessern. Sie hat dabei besonders die tariffreien Privatbetriebe im Blick. Das sagen Heimleiter in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis.