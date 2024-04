Zukunftskommission Landwirtschaft Was für und gegen die höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch spricht

Geht es nach den Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL), könnte Fleisch im Supermarkt und beim Metzger bald teurer werden. Das Gremium, das aus Bauern-, Lebensmittel-, Umwelt- und Tierschutzverbänden besteht, empfiehlt eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch. Die liegt zurzeit bei sieben Prozent, so wie auch für Obst, Gemüse und Backwaren. Laut ZKL könnte sich eine Anhebung auf 19 Prozent lohnen, um den Umbau zu tierfreundlicher Haltung zu finanzieren. Die Erhöhung könne auch schrittweise erfolgen. Denn der Finanzierungsbedarf für mehr Tierwohl werde in den kommenden Jahren erst langsam ansteigen. Für den Vorschlag gibt es viel Gegenwind. Der GA erklärt die wichtigsten Argumente – und was sich darauf entgegnen lässt.