Nachhaltige Projekte in Afrika Gebürtiger Godesberger legt Fonds für Landwirtschaft auf

Bonn · Der gebürtige Bad Godesberger Christian Winkler will Geldgeber für nachhaltige Projekte in der Subsahara gewinnen. Über Fonds soll in Landwirtschaft und Forstwirtschaft investiert werden.

09.06.2023, 05:00 Uhr

Impact Investment Roundtable im Industrieclub: Christian Winkler (r.) und der interessierte Bonner Investor Frank Grunert Foto: Axel Vogel

Von Axel Vogel

Christian Winkler bemühte eine Insel am Ende der Welt als Beispiel, um sein Aufforstungsprojekt in Afrika rund 50 potenziellen Investoren im renommierten Düsseldorfer Industrieclub schmackhaft zu machen. Er richtete nämlich den Blick auf die einst dicht bewaldete Osterinsel und die Frage: „Was hat der Insulaner gedacht, als er dort den letzten Baum fällte? Und Winkler weiter: „Wann hätte man dort aufhören sollen zu fällen, um noch eine Alternative zu haben?“