Raiffeisenbank Voreifel wächst Sorge über mehr Geldautomatensprengungen

Im Februar traf es einen frei zugänglichen Geldautomaten der Raiffeisenbank Voreifel in Meckenheim-Merl. Davor waren Automaten des Genossenschaftsinstitutes in Euskirchen-Flamersheim Ende September 2022 sowie Ende Februar des vergangenen Jahres in Grafschaft-Ringen an der Reihe. Drei von 20 Geldautomaten der Raiffeisenbank Voreifel waren in den vergangenen zwölf Monaten von Geldautomatensprengungen betroffen. „Das bereitet uns große Sorge“, sagte am Mittwoch Vorstandssprecher Burchard Kraus. Es stelle sich die Frage, an welchen Standorten in Zukunft überhaupt noch Geldautomaten stehen könnten. Derzeit würden alle Standorte in Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden noch einmal überprüft. Vom Ergebnis werde die Bank es abhängig machen, ob Geldautomaten abgebaut würden. Das Abheben von Geld sei an den Automaten in den vergangenen Jahren stark rückläufig. Im vergangenen Jahr habe die Raiffeisenbank einen sechsstelligen Betrag in Sicherheitsmaßnahmen investiert, zum Beispiel in Vernebelungsanlagen.