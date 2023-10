Keine Wettbewerbsbedenken Rewe darf 15 Mein-Real-Märkte übernehmen

Das Bundeskartellamt erlaubt dem Lebensmittelhändler Rewe die Übernahme von 15 Mein-Real-Standorten. Sie befinden sich in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Thüringen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz, wie die Kartellbehörde am Montag in Bonn mitteilte. Aus der Region gehört die Filiale in Euskirchen zu den 15 Standorten. Ob nach der kartellrechtlichen Freigabe tatsächlich eine Übernahme der Standorte erfolge, sei unter anderem von einer Einigung zwischen Rewe und den bisherigen Vermietern abhängig, hieß es weiter.