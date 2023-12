Trennung von weiteren Aktienanteilen Regierungspläne drücken Aktien von Post und Telekom

Die Pläne der Bundesregierung, sich zur Finanzierung der Bahnsanierung von Aktien der Deutschen Post und der Deutschen Telekom zu trennen, haben am Aktienmarkt ihre Spuren hinterlassen. So sackten die Telekom-Aktien um bis zu vier Prozent ab. Für die Post-Aktie ging es um bis zu sechs Prozent nach unten. Im weiteren Verlauf des Tages erholten sich die Aktienwerte wieder etwas. Wie das Magazin „Der Spiegel“ berichtet, will der Bund seine Beteiligung bei der Telekom, bei der der Bund derzeit 30,5 Prozent der Aktien hält, auf eine strategische Beteiligung von 25 Prozent zuzüglich einer Aktie zurückführen. Bei der Post hingegen soll die Ampel planen, sich von mehr Anteilen zu trennen. Dort hält der Bund derzeit noch über die staatseigene Förderbank KfW indirekt 20,5 Prozent der Aktien.