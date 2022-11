Bonn, Alfter, Brühl : Regionale DM-Märkte erleben gutes Jahr

Durch die wiederbelebte Innenstadt besuchten im vergangenen Geschäftsjahr mehr Kunden die DM-Märkte als zuvor. Foto: dpa/Uli Deck

Bonn Die Drogeriemarktkette verzeichnet trotz aktueller Krisen ein Umsatzwachstum. Für das kommende Jahr seien jedoch Preissteigerungen für Kunden möglich.

Für die Drogeriemarktkette DM ist das vergangene Geschäftsjahr positiv verlaufen. Von Oktober 2021 bis zum vergangenen September steigerte das Unternehmen seinen bundesweiten Umsatz um 9,7 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro. Eine parallele Entwicklung zeigte sich in Bonn und umliegenden Filialen: Auch hier stieg der Umsatz um 9,7 Prozent – auf insgesamt 104 Millionen Euro. „Das war angesichts der vorübergehenden Schließung des Maximilianscenters und längeren Umbaumaßnahmen etwa in Tannenbusch nicht unbedingt zu erwarten“, sagt Anne Michalowski, Gebietsverantwortliche für die 22 Filialen in Bonn und umliegenden Gemeinden, darunter Brühl und Alfter.

Im gesamten Geschäftsjahr seien 6,6 Millionen Kunden in hiesige DM-Märkte gekommen, was einem Zuwachs von gut zehn Prozent entspricht. „Dabei spielte sicherlich eine Rolle, dass die Menschen nun wieder mehr in Innenstädten einkaufen.“ Die Mitarbeiterzahl in den Filialen stieg um 51 auf 480. Zum August nächsten Jahres könne jede Filiale eine Lehrstelle anbieten, sagt Michalowski. Allerdings sinke die Zahl der Azubis tendenziell.

Umbauten schlugen mit mehr als einer Million Euro zu Buche. Gut kämen die seit Juli eingerichteten Abholstationen an, von denen es in der Region drei gibt, eine etwa auf dem Hardtberg. Bestellte Waren können Kunden damit an der Station abholen, ohne die Produkte im Laden selbst suchen zu müssen. Weitere Abholstationen soll es erst einmal nicht geben. Zwar bestehe etwa in Vilich eine große Nachfrage, doch die Filiale sei zu klein.

Ganz spurlos gehen die zahlreichen aktuellen Krisen nicht an DM vorbei. „Wir können nicht ausschließen, dass wir Preissteigerungen an unsere Kunden weitergeben müssen“, sagt Michalowski. Die Inflation werde das Unternehmen sicherlich beeinflussen. Neubauten seien nicht geplant, lediglich ein Umbau der Filiale in Wesseling.