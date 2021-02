Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg : Regionale Wirtschaft erholt sich langsam

Bonn Die neue Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg zeigt einen leichten Aufwärtstrend bei der Geschäftslage der Firmen in der Region. Doch der Unterschied zwischen den Branchen ist enorm.

„Die erhoffte schnelle Erholung der Wirtschaft an Rhein und Sieg wird durch die zweite Welle und den erneuten Lockdown ausgebremst. Wir gehen also eher von einem Mittelstreckenlauf, denn von einem Sprint aus“, sagte IHK-Präsident Stefan Hagen. Die Wirtschaft benötige dringend eine zweigleisige Strategie. Erstens müssten die Hilfen an die Unternehmen zügig ausgezahlt werden. Häufig dauere es 100 Tage zwischen Antragstellung und Auszahlung, so IHK-Hauptgeschäftsführer Hubertus Hille. Das sei nicht hinnehmbar. Für die „November- und Dezemberhilfen Plus“ sei eine Antragstellung noch nicht einmal möglich. Unternehmen beklagten, dass nachträglich die Antragsbedingungen immer noch einmal geändert würden.