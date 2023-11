Zahlen für November Regionaler Arbeitsmarkt bleibt stabil

Die Arbeitslosigkeit in Bonn und der Region ist den zweiten Monat in Folge gesunken, wie die Arbeitsagentur Bonn/Rhein-Sieg am Donnerstag mitteilte. Hingegen stieg sie im Vergleich zum November 2022 leicht an. Geschäftsführer Stefan Krause erklärte: „Trotz der Turbulenzen in Politik und Wirtschaft behält der Arbeitsmarkt seine Stabilität bei.“ Demnach waren im November im Agenturbezirk 1,3 Prozent weniger Menschen als arbeitslos registriert als im Oktober. Gegenüber November 2022 stieg die Arbeitslosigkeit aber um 1006 Personen auf 29.638. Unter den geflüchteten Menschen befanden sich 5937 Personen, die als arbeitsuchend registriert waren. Davon waren laut Statistik 3378 offiziell arbeitslos, die anderen befanden sich in Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.