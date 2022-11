Arbeitsmarktzahlen im Oktober : Regionaler Arbeitsmarkt entwickelt sich nur schwach positiv

Hohe Energiekosten lassen Unternehmen unsicher in die Zukunft schauen. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Bonn Die Arbeitslosenzahlen sind im Oktober sind zwar leicht gesunken, aber schwächer als noch im September. In den Unternehmen ist vor allem die Unsicherheit wegen der hohen Energiekosten groß.

Typisch für den Herbst hat sich der Arbeitsmarkt in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis im Oktober leicht positiv entwickelt – allerdings gingen die Arbeitslosenzahlen weniger deutlich zurück als noch im September. Das hat die Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg am Mittwoch berichtet. So waren im Oktober 133 weniger Menschen arbeitslos als im Vormonat, was eine Gesamtzahl von 27 956 ergibt. Im September hatte sich die Zahl der Arbeitslosen noch um 1121 verringert. Auch im Vergleich zum Oktober der Jahre 2018 und 2019 falle die diesjährige Erholung schwächer aus, sagte Stefan Krause, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bonner Arbeitsagentur. „Die etwas schwächere Herbstbelebung zeigt sich im leicht steigenden Zugang von Arbeitslosen, die aus einer Beschäftigung kommen, und in einem zurückgehenden Arbeitsstellenbestand.“

Für Start im Januar Nahles mahnt beim Bürgergeld zur Eile Das geplante Bürgergeld müsse zügig umgesetzt werden, fordert die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. Die Entscheidungen müssten bis spätestens Ende des Monats gefallen sein, damit ihre Behörde den neuen Regelsatz zum Jahresbeginn umsetzen könne. „Wenn wir noch im November die Entscheidung haben, dann können wir die Regelsatzänderung auch bis zum 1. Januar realisieren“, sagte Nahles am Mittwoch in Nürnberg. Die CDU hatte angedroht, die Reform im Bundesrat zu blockieren. Die Ampel ist im Bundesrat auf die Stimmen der Unionsländer angewiesen. ⇥dpa

Angesichts vielfältiger aktueller Krisen würden Unternehmen offene Stellen nur noch zögerlich besetzen oder neu ausschreiben. Während die Neuzugänge in der Arbeitslosigkeit im September noch gesunken waren, sind sie im Oktober gestiegen (um 2,7 Prozent). Auch gab es weniger Menschen, die die Arbeitslosigkeit verlassen haben. Im September war ihre Zahl noch um fast 20 Prozent gestiegen, jetzt ist sie gesunken.

In Nordrhein-Westfalen hat sich die Arbeitslosenquote von sieben Prozent seit September nicht verändert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat allerdings ist sie um 0,1 Prozentpunkte gestiegen, teilte die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit mit. Insgesamt waren 679 548 Menschen arbeitslos gemeldet. Dass sich der Oktober damit nicht so stark entwickelt habe wie sonst, hänge unter anderem an der zunehmenden Zahl ukrainischer Geflüchteter, die für die deutsche Grundsicherung registriert sind, sagt der Chef der Behörde, Torsten Withake. Dazu komme die steigende Unsicherheit der Unternehmen angesichts hoher Energiekosten.

Das macht sich ebenso auf Bundesebene bemerkbar. Trotz sinkender Arbeitslosenzahlen sei der Rückgang auch hier schwächer als in vorangegangenen Jahren, sagte Andrea Nahles, Chefin der Bundesarbeitsagentur (BA). Insgesamt gab es im Oktober 2 442 000 Arbeitslose. Das sind 43 000 weniger als im September, allerdings 65 000 mehr als im Vorjahresmonat. Eine steigende Zahl von Unternehmen bereite sich wieder darauf vor, Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen. So hätten deutsche Betriebe im Oktober für 82 000 Beschäftigte konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt, nach 57 000 im September. Betroffen waren vor allem Mitarbeiter aus dem verarbeitenden Gewerbe. Auch die Suche nach neuen Arbeitskräften gehe zurück, berichtete die Bundesagentur für Arbeit. Insgesamt ist die Arbeitslosenquote in Deutschland im Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent gesunken.