Älter werden So können Sie sich auf den Ruhestand vorbereiten

Manche Menschen fiebern geradezu auf den ersten Tag des Ruhestands hin. Sie schmieden Pläne, was sie alles tun werden, wenn sie stärker über ihre eigene Zeit bestimmen können. Andere versuchen, diese Situation so lange wie möglich hinauszuschieben, und verlängern ihr berufliches Engagement, so lange es geht. Sie haben Sorge, dass sie die Zeit des Ruhestands nicht sinnvoll mit Leben erfüllt bekommen.