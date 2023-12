Bundeskartellamt ist einverstanden Rewe kann bei Trinks einsteigen

Das Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen die Beteiligung des Supermarktbetreibers Rewe am Getränkefachgroßhändler Trinks. Wie die Bonner Behörde am Dienstag mitteilte, hat sie das Geschäft nach intensiven Ermittlungen im Vorprüfverfahren freigegeben. Rewe will jeweils 50 Prozent der beiden Trinks-Gesellschaften in Hennef und Fürstenfeldbruck erwerben. Diese Anteile gehören bisher den drei Gesellschaftern Bitburger Braugruppe, Krombacher Brauerei und Warsteiner Gruppe, die künftig nur noch 50 Prozent halten werden.