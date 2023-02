Feuerfeste Steine mit Hilfe von Flüssiggas : RHI Magnesita investiert in Niederdollendorf

Königswinter RHI Magnesita setzt als Energiequelle für die Produktion künftig auch LPG-Flüssiggas ein. Dafür hat die Firma, die feuerfeste Steine fertigt, in ihrem Werk in Königswinter-Niederdollendorf kräftig investiert.

Um unabhängiger von Erdgas zu werden, hat RHI Magnesita im Werk in Königswinter-Niederdollendorf eine neue Anlage für Liquified Petroleum Gas (LPG) installiert. Sie besteht aus einem Flüssiggastank, einer Verdampfungseinheit sowie einer Gas-/Luft-Mischanlage auf dem Werksgelände. LPG fällt als Nebenprodukt bei der Förderung und Verarbeitung von Rohöl an und wird auch als Autogas bezeichnet. Es wird künftig per LKW nach Königswinter geliefert. Wie die Firma mitteilte, kann die Anlage flexibel bis zu 50 Prozent des Erdgasbedarfes des Werks ersetzen. Am traditionsreichen Standort, der vielen Menschen noch unter dem Namen Didier-Werke bekannt ist, stellen mehr als 200 Beschäftigte im Dreischichtbetrieb feuerfeste Steine her. RHI Magnesita gilt als Weltmarkführer für Feuerfestprodukte. Die Produktion ist sehr energieintensiv.