Kommentar zur Bafin Richtiger Fokus

Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass Microsoft Ziel eines erfolgreichen Hackerangriffes war. Dabei erbeuteten die Angreifer sensible Daten, indem sie in das Mailsystem des Konzerns einbrachen und so vertrauliche Kommunikation auslesen konnten. Nun ist Microsoft nicht irgendein Unternehmen mit angeschlossener IT-Abteilung. Sondern ein IT-Konzern, der höchste Priorität auf die Sicherheit seiner Software legen muss. Dieses und andere Beispiele zeigen, dass der Fokus der Bafin auf Cyberattacken und deren potenzielle Risiken richtig gewählt ist. Dass sich die Finanzaufseher zunehmend um die Folgen der digitalen Vernetzung kümmern müssen, liegt in der Natur der Sache. Denn je weiter die Digitalisierung im Banken- und Versicherungswesen Raum greift, desto mehr muss die Aufsicht die damit einhergehenden Verschiebungen unter die Lupe nehmen. Das ist keineswegs eine neue Erkenntnis. Denn diesen Trend stellt die Bafin bereits seit Jahren fest und begleitet das stets mit dem Vorsatz, ihre Prüfungen zu intensivieren.