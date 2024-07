Bundeswirtschaftsminister in Bonn Robert Habeck: „Die SWB können Vorbildfunktion haben“

Die Bonner Station sei ein „Wunschtermin“ von ihm gewesen, sagte Robert Habeck am Dienstagnachmittag, als er das Heizkraftwerk Nord in Endenich besichtigte. Der Bundeswirtschaftsminister bereist seit Montag fünf Tage lang sieben Bundesländer, um sich in der parlamentarischen Sommerpause „auf’m Platz“ anzusehen, wie Wirtschaft und Klimaschutz zusammen funktionieren können – schließlich ist Letzterer die zweite wichtige Aufgabe des Ressortchefs von den Grünen.