Hightech an der Sieg Roboter für Windecks Schüler

Windeck-Schladern · Drei Jahre lang entwickelte ein Forschungsteam mit den Windeckern Ideen für Leben, Arbeiten, Wohnen in der Zukunft. So will der Unternehmer Arndt Schäfer Hightech an die Sieg bringen.

19.04.2024 , 19:15 Uhr

Unternehmer Arndt Schäfer zeigt einen der Roboter, deren Bedienung junge Menschen hier üben können. Foto: Ulla Thiede

Von Ulla Thiede Redakteurin Wirtschaft