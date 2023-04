Intersurgical in Sankt Augustin Hersteller von Beatmungsgeräten muss sich nach der Pandemie neu orientieren

Wer schon einmal Patient am Universitätsklinikum Bonn war, hat bei einer Operation womöglich auch eine Beatmungsmaske aufgesetzt bekommen. Diese Maske ist nur ein kleines Puzzleteil in einem komplizierten Ablauf ärztlicher Routinen, und doch ist ohne sie ein Eingriff oft nicht möglich. Hinter diesem Stück Kunststoff steckt ein Unternehmen, das nur etwa 20 Kilometer weiter nördlich des Uniklinikums sitzt: die Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH in Sankt Augustin.