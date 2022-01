Flughafen Köln/Bonn : Schneller aus der Krise als befürchtet

Flughäfen in Nordrhein-Westfalen

Im November 2021 waren von den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen 51,2 Prozent weniger Passagiere abgeflogen als im Vor-Corona-Jahr 2019. Dabei erlebte der Flughafen Paderborn/Lippstadt mit mehr als 82 Prozent weniger Fluggästen den stärksten Einbruch, den geringsten Rückgang gab es in Dortmund (-28 Prozent), wie die Statistikbehörde IT.NRW mitteilt. Am Flughafen Köln/Bonn flogen 49,4 Prozent weniger Passagiere ab, in Düsseldorf 54,7 Prozent weniger und in Münster/Osnabrück 53,4 Prozent weniger.

Auf der geringeren Basis von 2020 entwickelten sich die Zahlen im vergangenen November aber sehr stark: In Köln/Bonn starteten über 400 Prozent mehr Passagiere als noch im November des Vorjahres, in Düsseldorf waren es ebenfalls fast 400 Prozent mehr, in Münster/Osnabrück sogar 1000 Prozent mehr.

Der Köln/Bonner Airport erwartet für dieses Jahr ein Passagieraufkommen von 8,3 Millionen, das wären dann zwei Drittel des Niveaus des Jahres 2019, wie Geschäftsführer Torsten Schrank berichtete. ut