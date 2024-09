Scholz und Wüst bei Grundsteinlegung Chemiekonzern baut neuartige Recyclinganlage in Wesseling

Die Verpackung für den Schnittkäse, der Joghurtbecher, eine Zahnpastatube, all das landet regelmäßig im Mülleimer deutscher Haushalte. Zwar sind die Deutschen fleißig in der Mülltrennung, doch viele gemischte Kunststoffmaterialien lassen sich nur schwer recyclen und landen meist noch auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen. Eine neuartige Recyclinganlage in Wesseling soll das nun ändern.