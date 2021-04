In den Ferien : Schüler können einen Tag lang Unternehmenschef sein

Bonn Einen Tag lang die Werkfeuerwehr im Energie- und Chemiepark von Shell leiten oder Produktionsleiter bei Lanxess in Leverkusen sein? Chemieunternehmen im Rheinland laden Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren ein, auf dem Chefsessel Platz zu nehmen, um Einblicke in den Berufsalltag eines Topmanagers zu gewinnen.

Einen Tag lang die Werkfeuerwehr im Energie- und Chemiepark von Shell leiten oder Produktionsleiter bei Lanxess in Leverkusen sein? Zum siebten Mal seit 2015 laden Chemieunternehmen im Rheinland Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren ein, auf dem Chefsessel Platz zu nehmen, um Einblicke in den Berufsalltag eines Topmanagers zu gewinnen, wie es ChemCologne-Geschäftsführer Daniel Wauben ausdrückt. Die jungen Leute könnten damit auch erste Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern aufbauen, so Wauben. „Zudem möchten wir den Jugendlichen die Vielfalt der Berufsbilder in der Chemieindustrie näherbringen.“