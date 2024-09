Auf dem Weg zur Schwammstadt Wie Eigentümer und Firmen in Bonn zur Klimavorsorge beitragen können

Knapp 45 Prozent des Bonner Stadtgebiets sind versiegelt und pro Quadratmeter gibt es ein Grünvolumen von rund vier Kubikmetern. Das sind ein vergleichsweise guter Werte, urteilt der „Hitze-Check“ der Deutschen Umwelthilfe. Durch Entsiegelungen und Bepflanzungen auf öffentlichen Plätzen und Begrünungen von Behördendächern will die Stadt diese Werte in den kommenden Jahren noch verbessern und Bonn zur Schwammstadt machen. Doch die Verantwortung, die Stadt an klimatische Veränderungen anzupassen, liegt nicht nur bei den Behörden, sondern auch bei Firmen und privaten Eigentümern.