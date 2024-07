Investitionsentscheidung gefallen Shell baut Wasserstoff-Produktion in Wesseling aus

Vor drei Jahren hatte der britisch-niederländische Energiekonzern Shell auf seinem Werksgelände in Wesseling den ersten Elektrolyseur zur Produktion von grünem Wasserstoff in Betrieb genommen. Am Donnerstag teilte das Unternehmen nun mit, dass auch die Investitionsentscheidung für einen zweiten Elektrolyseur gefallen sei, der nun aber auf 100 Megawatt ausgelegt sein wird. Beim ersten Elektrolyseur handelt es sich um eine 10-Megawatt-Anlage. REFHYNE II erhalte eine Förderung aus dem EU-Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020, teilte Shell mit.