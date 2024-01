Neuorientierung zu Grundölen Shell in Wesseling schließt die Raffinerie

Zum Transformationsprozess gehört auch die Umbenennung der Rheinland-Raffinerie mit ihren Standorten Wesseling und Godorf in „Energy and Chemicals Park Rheinland“. Da Wasserstoff in der Industrie ein wichtiger Bestandteil der Energiewende sein soll, ist Shell bereits in die Produktion von grünem Wasserstoff mittels eines 10-Megawatt-Elektrolyseurs eingestiegen. Die Anlage wurde 2021 in Wesseling in Betrieb genommen. Vor zwei Jahren wurde eine Baustelle für eine Biogas-Verflüssigungsanlage in Köln-Godorf eröffnet, die bald anlaufen soll, wie Shell mitteilte. Mit dem Bio-LNG (Liquified Natural Gas) sollen Lkw betankt werden, um den Schwerlastverkehr klimafreundlicher zu machen.