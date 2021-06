Angebot für Bonn und Rhein-Sieg-Kreis : Shoptimist bietet Händlern aus der Region eine Onlineplattform

Bonn Die Onlineplattform Shoptimist will dem örtlichen Einzelhandel ermöglichen, mehr über das Internet zu verkaufen. Jetzt hat das Unternehmen seine Tätigkeit ausgedehnt und hat auch Produkte von Händlern aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis auf der Seite.

Händler mit Onlineshop

General-Anzeiger als Kooperationspartner

Der Bonner General-Anzeiger ist Kooperationspartner von Shoptimist. „Die Bedeutung des lokalen Einkaufens, das hat sich vor allem in Zeiten der Pandemie gezeigt, ist so wichtig für die Menschen: Vielfalt des Angebotes vor der Haustür, lebendige Infrastruktur in den Städten und Vierteln, das bedeutet Lebensqualität“, erläutert Martin Busch, Leiter des GA-Werbemarktes. Es gehe nicht darum, die großen E-commerce-Anbieter zu verteufeln. „Aber wir halten es für wichtig, die Menschen zur Priorisierung des regionalen Handels zu bewegen“, so Busch. Stationärer Handel und Online-Shopping sei kein Widerspruch: „Die Zukunftsfähigkeit der lokalen Anbieter liegt in der intelligenten Kombination von beidem.“ Der General-Anzeiger als führendes Medienhaus in der Region sehe seine Aufgabe auch darin, Projekte, die die regionale Wirtschaft und deren Rolle stärken, zu unterstützen. Wenn es um Online-Shopping gehe, ermögliche Shoptimist mit seiner Technologie den Menschen, erst einmal zu schauen, was man von Zuhause aus in der Region einkaufen kann. „Und das unterstützen wir gern, indem wir auf einigen ga.de -Seiten eine einfache Suchmaske zum Finden regionaler Produkte einbinden werden“, sagt Busch.