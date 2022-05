Folge des Ukraine-Krieges : Siegwerk aus Siegburg stellt Russland-Geschäft ein

Siegburg Der weltweit agierende Farbhersteller Siegwerk stellt in Folge des Ukraine-Kriegs sein Russland-Geschäft ein. 124 Mitarbeiter hat das Siegburger Unternehmen dort.

Rund 5.000 Mitarbeiter hat das Siegburger Druckunternehmen Siegwerk weltweit. Siegwerks Präsenz in der Ukraine ist mit vier Beschäftigten sehr klein. Anders in Russland: 124 Menschen sind unter anderem in Sankt-Petersburg und Moskau angestellt. Dort sollen nun keine Verkäufe mehr getätigt werden, und auch die Ausfuhren dorthin wurden eingestellt. Das bedeutet: Keine Lacke und keine Farben gehen mehr in die russischen Metropolen.