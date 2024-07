Chaos bei Schlussabrechnungen Siegburger Unternehmer wartet zwei Jahre auf Corona-Nachzahlung

Markus Bonk will nicht missverstanden werden. Er sei sehr dankbar über die Wirtschaftshilfen, die der Staat in Corona-Zeiten gewährt habe. Er selbst habe als Gründer des Kaffee-Fachgeschäfts Rheinland.Coffee stark davon profitiert und eine Gesamtförderung im niedrigen fünfstelligen Bereich erhalten. Aber: „Jetzt will ich auch mal einen Deckel auf das Thema machen“, sagt der Siegburger Unternehmer. Doch das kann er nicht.