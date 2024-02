Starökonom Ex-IZA-Chef Simon Jäger wird Berater von Robert Habeck

Der ehemalige Chef des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn, Simon Jäger, hat neue Pläne für die Zukunft. Der promovierte Starökonom, der sich schwerpunktmäßig mit Arbeitsmarktthemen auseinandersetzt, wird endgültig an die Wirtschaftsfakultät des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA übersiedeln. Dort hatte er bereits während seiner Zeit beim IZA gearbeitet. Ein zweites Standbein hat Jäger aber nach wie vor in Deutschland: So wird er künftig das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) bis zum Ende der Legislaturperiode in wirtschaftspolitischen Fragen beraten, wie das Ministerium mitteilte.