Abfüllanlage wieder in Betrieb : Sinziger Mineralbrunnen produziert wieder

Durch die Flutkatastrophe im vergangenen Juli wurde das Betriebsgelände von Sinziger Mineralbrunnen völlig überflutet. Foto: Sinziger Mineralbrunnen

Sinzig Die Flutkatastrophe an der Ahr hat den Produktionsstandort von Sinziger Mineralbrunnen schwer getroffen. Jetzt kann die Firma die Glasflaschen-Abfüllanlage wieder in Betrieb nehmen. Die Produktion läuft wieder an.

Rund acht Monate nach der Hochwasserkatastrophe an der Ahr startet der Sinziger Mineralbrunnen wieder mit der Produktion seiner beiden Mineralwässer Sinziger und Ahrtal Quelle sowie einem Teil seiner Erfrischungsgetränke am Standort in Sinzig.

„Für das, was in den letzten Monaten hier bei uns geleistet wurde, gibt es kaum Worte. Unser tiefer Dank gilt an erster Stelle dem unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit Tag eins nach der Katastrophe aufopferungsvoll mitanpacken sowie der gesamten Franken-Brunnen-Gruppe, die immer eng an unsere Seite stand“, sagt Thomas Beckmann, Geschäftsführer des Sinziger Mineralbrunnens. Sinziger gehört zur Franken-Brunnen-Gruppe aus Neustadt an der Aisch. Auch den dutzenden freiwilligen Fluthelfern aus allen Teilen Deutschlands sowie den Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und THW und Handelspartnern, die die Firma in den ersten Monaten tatkräftig unterstützt haben, sei zu danken.

Abfüllanlage für Glasflaschen wieder in Betrieb

In der Nacht der Flutkatastrophe vom 14. auf den 15. Juli vergangenen Jahres sei die Ahr, die auf der einen Seite des Unternehmens die natürliche Grundstücksgrenze bildet, über das gesamte Betriebsgelände geflossen. Das Wasser stand teilweise bis zu 2,50 Meter hoch. Alle Lagerbestände wurden damals vernichtet.

Mit der Unterstützung vieler Helfer ist das Betriebsgelände des Mineralbrunnens im März wieder startklar.

