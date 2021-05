Kostenpflichtiger Inhalt: Rückkehr zu „Made in Germany“ : Skylotec aus Neuwied stellt Atemschutzmasken her

Das Unternehmen Skylotec aus Neuwied ist in die Produktion von medizinischen und FFP2-Masken eingestiegen. Foto: Skylotec

Neuwied Neue Geschäftsfelder haben sich durch die Corona-Krise auch für Unternehmen aus der Region ergeben. So stellt der Arbeitsschutzausrüster Skylotec seit Neuestem OP- und FFP2-Masken her, den Alleinvertrieb für Kliniken hat Fuhrmann aus Much übernommen.