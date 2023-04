Leben am Tagebau So lebt es sich in den neuen Dörfern am Tagebau

„Zur Alten Niers (neu)“. Den Zusatz in der Klammer hätte man sich für den Straßennamen angesichts der unfertigen Gehwege und Vorgärten auch sparen können. Kräne ragen in den Himmel, Baustoffe und Dixieklos lagern am Straßenrand. Neu sind die Wohnhäuser, der Spielplatz, die Pfarrkirche. Und vieles, von den Bushaltestellen bis zum Friedhof, wirkt provisorisch in der Neubausiedlung, während am Horizont der stämmige Kirchturm von Erkelenz aus dem 15. Jahrhundert grüßt. Etwa einen Quadratkilometer misst die Neubausiedlung, in der nun die Ortslagen Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich und Berverath wie in einem lang gezogenen Hufeisen ineinander übergehen, allesamt ebenfalls mit dem etwas kuriosen Zusatz „neu“ versehen, was hier längst nicht jedem gefällt. Doch dazu später.